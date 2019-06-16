Эксперты назвали самые распространенные махинации автомехаников на СТО

Сегодня, 17:10

Каждому водителю рано или поздно приходится проводить техническое обслуживание своего автомобиля, доверив это задание более опытным специалистам.

Встречаются среди специалистов СТО и аферисты, которым водитель попросту может переплатить за несуществующую поломку. Далее рассмотрим наиболее частые случаи навязывания «проблем».

Чистка датчика расхода воздуха – такая операция выполняется крайне редко. Сам датчик располагается в двигателе автомобиля, функциями которого является помощь в подготовке топливно-воздушной смеси. Когда начинаются сбои в работе двигателя, и владелец транспорта обращается к автомеханикам за помощью, ему предлагают услуги по очистке датчика, аргументируя тем, что в нем собираются различные частицы и засоряют его. В 90% случаев – это обман в чистом виде. Проблема в работе датчика действительно может возникнуть в случае попадания туда большого инородного тела.

Промывка инжектора. На первый взгляд определить проблему с форсунками практически невозможно. Истинную причину поломки возможно выявить при полной диагностики авто. Если работники СТО предлагают промыть инжектор, то просто на вас хотя заработать. Проверять и чистить форсунки специалисты рекомендуют после 70 тыс. километров. Для этого необходимо специальное оборудование и химия.

Также одной из распространенных махинаций эксперты называли «заправку кондиционера». Если в автомобиле установлен кондиционер, то таким водителям стоит быть внимательными. В первую очередь нужно знать, что кондиционер необходимо заправлять один, максимум два раза в год. Также без специального оборудования выявить поломку очень сложно.