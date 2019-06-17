«Это вам не УАЗ «Патриот»: О главных достоинствах Mitsubishi L200 рассказал эксперт

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Блогер остался в восторге от рестайлингового «японца».

Об этом он рассказал на своём канале Z Drive, устроив небольшой тест-драйв для пикапа Mitsubishi L200 2019 года выпуска. По словам блогера, автомобиль стал выглядеть настолько необычно, что его теперь даже хочется купить, а дальнейшие впечатления от динамики и салона машины лишь убедили эксперта, что первое впечатление оказалось верным: «Он новый, брутальный и крутой».

Обзорщика даже не смутило наличие барабанных задних тормозов, и он предположил, что дисковые предлагаются для «люксовой» версии Mitsubishi L200, в то время как к нему на тест-драйв приехала базовая, на которой даже не предусмотрена кнопка автозапуска двигателя. Зато дизельный мотор на 154 «лошади», в сочетании с классической «механикой», с лихвой окупает небольшие недостатки оснащения «японца», радуя блогера своей динамикой.

Также очень приятной оказалась эргономика и вместительность обновленного Mitsubishi L200. К достоинствам модели автор видео отнёс комфортную посадку, большой «пухлый» руль, а также «боевитый» настрой пикапа, реагирующего задорным рыком мотора на малейшее нажатие педали газа, из-за чего обороты машины то и дело поднимались в красную зону, как бы намекая водителю о том, что пора стартовать.

«Рвётся в бой», – комментирует свой заезд блогер, набирая скорость. Настройки трансмиссии и подвески у полностью груженного пикапа оказались так хороши, что водитель заявил о желании ощущать подобное даже на легковых автомобилях: «Учитесь у Mitsubishi, продавцы легковушек. Там, где у L200 шестая скорость, у других машин её попросту нет. Он не ощущается рестайлом, такое чувство, что едешь впервой».

«Это вам не УАЗ «Патриот», – лаконично резюмировал блогер, добавив также, что Mitsubishi L200 2019 года выпуска едет ничуть не хуже, чем Mitsubishi Pajero Sport, а во многом – даже лучше: «Не покидает это неловкое чувство. Ждем обновления Паджерика».