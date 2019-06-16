Ищем «корейца» за 1,2 миллиона: О тонкостях выбора KIA Sorento с пробегом рассказал блогер

Сегодня, 16:00

Подборщик отсмотрел три подержанных кроссовера в одной ценовой категории и поделился своими впечатлениями.

По словам специалиста с YouTube-канала auto_78, выбрать «правильный» KIA Sorento с пробегом не так уж и просто, ведь тонкостей у данного автомобиля хватает. Первой на очередь стала «Соренто» 2014 года выпуска, с одним владельцем по ПТС, 28 тысячами километров пробега, 2,2-литровым дизельным мотором и полностью оригинальным кузовом.

В первую очередь эксперт проверил состояние головной оптики KIA Sorento. Его порадовало, что стекло на фонарях целое и без трещин, однако лишь базовая комплектация, по итогу, всё-таки отпугнула водителя и он направился искать варианты получше. Отделочные материалы в салоне очевидно слишком дешевые, состояние кнопок на дверной панели оставляет желать лучшего, зато пластик не покрыт трещинами и в целом машина выглядит довольно опрятно.

«По салону – вроде бы неплохо выглядит машина, но по кузову царапины я увидел, много притёртостей и вмятин, да и комплектация совсем бедная», – объясняет блогер. Следующим автомобилем стала KIA Sorento Prime 2015 года выпуска. 67 000 км пробега и перекрашенные крылья с бампером, но зато богатая комплектация и в целом более-менее приличный внешний вид.

Однако всё портит практически «убитый» салон, который заставляет эксперта думать о том, что заявленный пробег очень сильно скручен, поскольку обилие собачьей шерсти, трещины кожаных сидений и затертый руль явно намекают либо на пробег под 150 000 км, либо же – на безалаберного владельца, и эксперт склоняется к первому варианту.

Наконец, ещё одна KIA Sorento 2014 года оказалась наиболее приятным вариантом. Поиски «корейца» за 1,2 миллиона привели эксперта к кроссоверу с пробегом под 120 000 км, который, тем не менее, выглядит достойно. Максимальная комплектация, очень хороший салон, пластик и кожа выглядят почти новыми: «Такое впечатление, что в нём вообще никто не ездил».