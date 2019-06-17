Как угоняют «Крету»: О слабом месте новых Hyundai Creta рассказал эксперт

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Специалист отметил, что этот способ угона известен всем мошенникам, а вот владельцы до сих пор об этом не знают и обходятся обычной сигнализацией.

Эксперт рассказал о слабом месте «Креты» на канале Dauren Astana. Он сообщил, что Hyundai Creta часто вскрывают через находящийся в двери разъем, который можно легко подцепить и отстегнуть через щель снаружи. При этом на новых «Кретах» концевиков на стойках нет, они расположены прямо на двери на стыке. Поэтому, когда мошенник срывает через щелку разъем, концевик перестает работать, и сигнализация не «видит», что дверь вскрыта – можно бесшумно проникать в салон.

Далее злоумышленнику остается открыть замок с помощью сверта, а затем либо добраться до электронного блока управления Hyundai Creta, расположенного в подкапотном пространстве, либо запустить двигатель с помощью специального устройства-«заводилки», отключающего противоугонные функции иммобилайзера.

Как сообщил эксперт, избежать угона своей «Креты» таким образом можно, если хотя бы стянуть его специальным хомутом, а еще лучше – повесить на него замок, поскольку стяжку хомутом при определенной ловкости рук тоже можно сорвать.