Новая Granta против подержанной Vesta: Что взять за полмиллиона, выяснили в сети

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Когда бюджет ограничен суммой в 500 тысяч рублей, а машина нужна уже «вчера», выбор особенно не прост, даже если сузить границы поиска вплоть до одной марки – LADA.

Блогер YouTube-канала «Kai Grave» рассказал, на какие критерии ориентировался в выборе автомобиля. А выбирал он между новой LADA Granta в различных комплектациях (и с разным ценником) и LADA Vesta с пробегом.

Новая Granta, несмотря на то, что «Гранты» в целом наиболее бюджетные автомобили из всех «Лад», выглядит для блогера более привлекательно. Ее преимущество в ее же новизне. Ведь располагая суммой всего до 500 тысяч рублей и не настраиваясь на кредиты, из более дорогих и престижных вариантов доступна только подержанная «Веста».

При этом такая LADA Vesta не только будет уже не на гарантии (а на определенном пробеге любое авто начинает требовать больше внимания и финансовых вложений в ремонты) в большинстве случаев будет «проблемным»: восстановленным после различных ДТП, после нескольких владельцев, в залоге.

В решении вопроса какую именно выбрать «Гранту» - лифтбек, хэтчбек или седан, стоит ориентироваться на собственные предпочтения, реальные потребности и условия эксплуатации. Блогер отдал предпочтение «модному» «спортивному» лифтбеку с «простенькой» комплектацией до 500 тысяч (но с кондиционером). В качестве второй машины в семье такая недорогая LADA Granta подойдет хорошо, - подытожил автор ролика.