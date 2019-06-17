«Это еще Форд или уже Мазда?»: Эксперт похвалил кроссовер Ford Kuga второго поколения

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Американский кроссовер второго поколения с пробегом впечатлил блогера.

При выборе компактного кроссовера с пробегом специалисты рекомендуют присмотреться ко второму поколению Ford Kuga. Автоподборщик Дмитрий Рогов похвалил «американца» со «вторички».

На фоне своих «одноклассников» Ford Kuga второй генерации выделается не только привлекательной внешностью и внушительным клиренсом, но и ценой – американский кроссовер на вторичном рынке можно приобрести от 800 000 рублей. Интересно, что «Куга» может стать достойной альтернативой любому кроссоверу от Mazda, а кроме того японские разработчики принимали опосредованное участие в создании такой машины.

В основе второго Ford Kuga лежит архитектура Ford Focus третьей генерации, которая была разработана компаниями Ford, Mazda и Volvo, что нашло отображение и во внешности американского кроссовера. «Это еще Форд, или уже Мазда?», - вопрошает эксперт.

Салон «Куги» впечатлил Рогова, который отметил его качественную отделку и внушительные размеры, а пространство на задних сиденьях приятно порадовало его – на креслах с комфортом могут разместиться пассажиры разных габаритов. Помимо того, блогер отметил наличие таких «плюшек», как система автозапуска, двухзонного климат-контроля, ESP и подогревы сидений, который присущи даже минимальным комплектациям Ford Kuga второго поколения.

Поведение «Куги» на дороге характеризуется отличной управляемостью – автомобиль замечательно «держит» дорогу и радует своей устойчивостью. Благодаря многорычажной подвеске, Ford Kuga II обладает мягким и плавным ходом, что не могло не порадовать блогера.