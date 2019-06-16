«На уровне премиальных авто»: Чем так хорош Renault Kaptur Technology, рассказала автоледи

Сегодня, 18:09

Обновленный французский кроссовер порадовал обзорщицу своей технологичностью.

По мнению девушки, Renault Kaptur с момента своего появления в России представлял собой яркий, стильный и эпатажный автомобиль, сочетающий в себе мощь и проходимость внедорожника, а также обладает привлекательным и выразительным экстерьером. Обзорщица Валерия Рымарева убеждена, что и после рестайлинга «Каптюр» остался таким же интересным кроссовером, потому решено было рассказать обо всех его изменениях.

Автолюбительница считает, что сотрудники Renault учли максимальное количество заявок и предпочтений потребителей, благодаря чем у спецверсии Renault Kaptur Technology есть все шансы на коммерческий успех. Пакет Technology прибавляет автомобилю множество опций, которые ранее были доступны лишь для машин премиум-класса: «На уровне премиальных авто! И всё это – по привлекательной цене».

Речь идёт о целом ряде полезных функций. Например, после поездки в машине автоматически складываются зеркала и закрываются двери благодаря ключ-карте «свободные руки». Ещё один приятный момент заключается в том, что обновленный Renault Kaptur доступен в 17 различных вариантов окраски кузова и крыши, благодаря чему к покупателей есть возможность сделать свой кроссовер по-настоящему уникальным.

Дополняют картину современного французского SUV 17-дюймовые легкосплавные диски с алмазной шлифовкой. Возвращаясь к уникальной ключ-карте от Renault Kaptur Technology, девушка уточнила, что функция автозапуска двигателя работает на расстоянии до 100 метров, благодаря чему можно не беспокоиться, если стоянка автомобиля расположена не под домом водителя, а чуть поодаль.

Дизайн интерьера обновленного «Каптюра» девушка считает максимально простым и удобным. Хватает ящичков и ниш для мелочей, мультимедийная система элементарна в управлении и может похвастать комфортными выходами USB и AUX. В целом автоледи убеждена, что Renault Kaptur Technology хорош настолько, чтобы вновь завоевать популярность у отечественных водителей.