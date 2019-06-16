«Почему Прадик, а не Лесник?»: Преимущества Land Cruiser 120 перед Subaru Forester назвал автомобилист

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12-летний Prado оставил у обзорщика неизгладимые впечатления.

Блогер недавно стал владельцем Toyota Land Cruiser Prado в 120-м кузове, потому сейчас решено было рассказать о том, почему водитель купил себе именно этого «японца» вместо условного Subaru Forester, который также представляет собой достаточно качественный внедорожник.

Трехдверный «Прадик», по мнению блогера Данила Конечки, определенно достоин своего внимания, ведь преимуществ перед конкурентами у него предостаточно. В «укороченном» виде, считает эксперт, 2,7-литрового двигателя внедорожнику однозначно хватает, и водитель рад, что сумел добыть именно такой Toyota Land Cruiser Prado, поскольку в пятидверной модификации с таким мотором автомобиль ехал бы гораздо хуже.

Своим «Прадиком» автомобилист владеет совсем недавно, однако уже сейчас он может утверждать, что своей покупкой доволен на все 100 процентов. Блогер, даже как бывалый «субарист», считает, что Toyota Land Cruiser Prado в разы лучше того же Subaru Forester всем, кроме цены.

Продолжение... «Достойный за свои деньги»: Renault Sandero Stepway 2018 года положительно оценил автомобилист Французский кросс-хэтчбек порадовал владельца. Изначально водитель внимательно посматривал в сторону «Лесника» тех же лет, что и «Прадик», однако большая часть данных «японцев» была с потертыми сиденьями и проблемами по кузову, а ещё у них «барахлила» ходовая, из-за чего обзорщик сделал вывод, что в этот раз ему придется поступиться своими принципами.

«Почему Прадик, а не Лесник? Ну тут всё просто. Валидность, надежность, проходимость: я и перепродать смогу хорошо, если захочется, да и проехать где угодно – без проблем», – подвёл итог обзору автолюбитель.