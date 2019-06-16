«Достойный за свои деньги»: Renault Sandero Stepway 2018 года положительно оценил автомобилист

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Французский кросс-хэтчбек порадовал владельца.

На портале Drom.ru появился отзыв о Renault Sandero Stepway, который владелец оценил с положительной стороны. Россиянин стал обладателем «француза» с 1,6-литровым 102-сильным агрегатом и АКПП за 780 000 рублей.

Помимо всего, владелец отметил выразительный внешний облик с превосходными фарами и литыми колесными дисками. Задняя часть французского вседорожного хэтчбека тоже привлекает своим оформлением. Салон машины тоже приятно поразил россиянина – он отметил, что Renault Sandero Stepway обзавелся удобными сиденьями с боковой поддержкой и отличной магнитолой. Но все же и в интерьере «француза» нашлись недостатки в виде неудобной «приборки» и неудобно расположенной кнопки системы подогрева.

Поведение французского вседорожного хэтчбека на дороге понравилось владельцу, особенно это касается разгона машины от 40 до 100 км/ч. Также он отметил, что двигатель Renault Sandero Stepway приспособлен не только под АИ-95, но и под АИ-92. 4-позиционная АКПП превосходно работает и никаких неполадок не наблюдается.

В целом, россиянин оказался доволен своим Renault Sandero Stepway, который он рекомендует другим для покупки. «Достойный за свои деньги», - подчеркивает владелец.