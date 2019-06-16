«Не едет точно так же, как китаец»: Обзорщик протестировал Skoda Kodiaq 2019

Сегодня, 15:09

Несмотря на богатое оснащение и повышенный комфорт, «Кодиак» оставил блогера несколько разочарованным.

Осмотрев экстерьер Skoda Kodiaq, обзорщик с канала ProDrive отметил, что 19-е колеса кроссоверу не слишком идут, но зато он нормально на них перемещается. Перейдя к багажнику, блогер похвалил производителя за наличие электропривода крышки и удивился вместительности отсека: 635 литров, как заявляет производитель – и это без сложенных задних сидений.

Переместившись в салон «Кодиака», обзорщик похвалил информативную и стильную мультимедийную систему и приборную панель, кожаный салон, регулируемый подлокотник, огромную панорамную крышу и наличие беспроводной зарядки для мобильных гаджетов. Звание семейного кроссовера Skoda Kodiaq подтвердил наличием складываемых стоек на спинках передних кресел, куда можно поставить для ребенка или какие-то вещи, и держателей для планшетов. Также для задних пассажиров предусмотрен отдельный климат-контроль и подогрев сидений.

По словам блогера, Skoda Kodiaq в целом едет приятно, у него хорошо настроена подвеска, особо неровности не чувствует. Похвалил он и шумоизоляцию, благодаря которой в салоне довольно тихо, почти не слышно шум мотора и колес. «Немецкая порода ощущается», – подметил он. Однако динамика кроссовера его разочаровала. Проверка разгона от 0 до 100 км/ч показала результат в 8,9 секунды. «Шкода такая смешная, не едет точно так же, как китаец, – заявил обзорщик, сравнив кроссовер с недавно рассматриваемым им Haval F7. – Но плюс в том, что вы хоть и не разгоняетесь, но в тишине».

Блогер добавил, что 2,85 миллиона рублей «Кодиак» не стоит. «Я ожидал от Шкоды большего», – подытожил он.