«Лучше самим поставить ГБО»: Почему нет смысла покупать LADA Vesta CNG, объяснил блогер

Сегодня, 12:09

Автомобилист убежден, что под видом битопливной машины скрывается самая обычная «Веста».

На эти мысли его натолкнул Volkswagen Touran, который также с завода оснащается метановым газобаллонным оборудованием, однако тут у него всё сделано на совесть, из-за чего у блогера с канала «мояVesta CNG» язык не поворачивается называть данный автомобиль – бензиновым. А вот что касается LADA Vesta CNG, то как раз здесь у водителя такое желание возникает, и он объясняет это – кардинальными различиями в способах установки оборудования.

Эксперт считает, что газовую «Весту» собирают следующим образом: попросту ставят ГБО в довесок к атмосферному мотору, не вносят серьезных доработок в конструкцию кузова, не адаптируют силовую установку под новый вид топлива – всё это, по словам специалиста, говорит о том, что автомобиль называть битопливным никак нельзя, ведь об эффективной работе метанового оборудования на LADA Vesta CNG не может быть и речи.

При этом газовый Volkswagen Touran сделал совсем иначе, и «другой уровень» проявляется здесь во всём. Эффективное распределено пространство в салоне автомобиля, благодаря чему места в нём, как и в багажном отделении, значительно больше, чем могло бы быть. Газовый баллон расположен в нише под бампером, что никак не влияет на ездовые характеристики автомобиля, а езда в битопливном режиме действительно помогает экономить топливо.

Что касается LADA Vesta CNG, то эксперт всерьез убежден, что её можно не покупать, поскольку разница с бензиновой версией ощущается крайне слабо, и лучше подумать о том, чтобы сделать «Весту» газовой самостоятельно: «Лучше самим поставить ГБО».