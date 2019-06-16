Греть или не греть: Владелец УАЗ «Патриот» поделился мнением о необходимости прогрева двигателя

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По мнению хозяина «Патриота», каким бы современным не был автомобиль, обыкновенную физику не обманешь.

Как рассказал блогер Дмитрий Флегантов, владелец УАЗ «Патриот», главные элементы двигателя – цилиндр и поршень, – постоянно испытывают тепловые нагрузки. Даже если они выполнены из одного материала, например, алюминия, это не имеет большого значения: при запуске цилиндр холодный, охлаждающая жидкость, омывающая гильзу цилиндра, соответственно тоже холодная. Поршень же с гильзой разобщен, и теплоотвод у него хуже, и не омывается он ничем, кроме потоков воздуха и немного масла. Поэтому он начинает нагреваться сразу же, в то время как гильза греется постепенно.

Автор добавил, что характеристики двигателя, в свою очередь, рассчитаны на конкретный рабочий режим, достигаемый при конкретной температуре, чего нужно ожидать какое-то время. До этого же двигатель испытывает определенный дисбаланс, поскольку поршень нагревается сразу и расширяется раньше и сильнее цилиндра. Если ехать сразу после запуска двигателя, тепловое расширение будет еще больше, гильза не успеет прогреться, поскольку омывается антифризом. Масло в это время тоже еще холодное и вязкое. Владелец УАЗ «Патриот» сообщил, что в таких условиях и появляются задиры, а если совсем перестараться, то можно и вовсе вывести механизм из строя.

Хозяин «Патриота» поделился мнением, что рекомендации производителей насчет того, что мотор не нужно греть, просто-напросто связаны с требованиями по экологическим нормам. Он похвалил конструкторов УАЗ «Патриот», отметив, что они сразу говорят о необходимости прогрева двигателя до 60 градусов. И добавил, что поначалу все равно стоит ехать плавно, а «давить на газ» только после достижения рабочей температуры.

Однако не все автомобилисты в комментариях согласились с владельцем «Патриота»: «Это вечный спор», «Греть не надо, можно ехать сразу, не поднимая обороты выше 1500-2000», «Это только УАЗ как всегда перестраховывается, требуя греть до 60», – пишут они.