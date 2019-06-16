Подержанная KIA Ceed оказалась не так-то и выгодна: Таксист поделился опытом

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Известный бренд – не гарантия того, что подержанное авто не потребует больших затрат на обслуживание при активной эксплуатации и принесет ожидаемый доход.

Среди автомобилей с пробегом достаточно «молодого» года выпуска есть неплохие варианты, например, «корейцы» в лице KIA Ceed 2014 года. «Молодые корейцы» считаются достаточно надежными и выносливыми авто при регулярном обслуживании, однако насколько выгодным будет покупка такой машины для активной эксплуатации в такси? Этого вопроса коснулся блогер Дмитрий Машков на своем YouTube-канале, пригласив в качестве соавтора сюжета московского таксиста и обладателя KIA Ceed 2014 года, купленную в кредит в салоне в 2017 году с пробегом 84 тысячи км специально для заработка с ее помощью денег.

Куплено авто было без первоначального взноса на условии ежемесячной выплаты по 54 тысячи рублей в течение 22 месяцев. Ценник был 900 тысяч, но переплата в итоге составила 280 тысяч рублей.

При этом после отметки 150 тысяч км авто потребовало более частого и серьезного обслуживания и ремонта, чем замена масла и фильтров, что не удивительно, учитывая испытываемые ежедневные нагрузки (в среднем 300-500 км в день пробега по московским дорогам) и износ. На это ушло примерно 420 тысяч рублей.

За 2 года на заправку машины потребовалось около 1 миллиона рублей (за пробег порядка 240 тысяч км при расходе 7-8 литров на «сотню»), а службам такси приходится отдавать 20% дохода с каждого заказа.

Блогер отметил, что авто хоть и находится в хорошем обслуженном техническом состоянии, но KIA Ceed 2014 года сегодня уже стоит до 600 тысяч рублей, то есть в цене авто, несмотря на все вложения, потеряло порядка 300 тысяч.

Получается, что за 2 года владения купленной с пробегом машины таксист уже потерял 2 миллиона рублей (учитывается обесценивание, переплата, обслуживание). При этом, чем больше пробег, тем больше затрат на обслуживание. В итоге лишь третья часть приносимого машиной в день дохода может считаться чистым заработком таксиста при условии фактически ежедневной напряженной работы.