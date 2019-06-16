Как спасали 17-летний «Соренто»: Годичной историей восстановления KIA Sorento поделился владелец

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Ему удалось вывести KIA Sorento 2002 года выпуска из плачевного состояния – «кореец» выглядит как новенький.

Автор канала «D4CB КЛУБ» рассказал, что изначально на «Соренто» стоял 145-сильный двигатель D4CB и 4-ступенчатая автоматическая трансмиссия, однако позже он поменял его на 174-сильный вариант и 5-ступенчатый «автомат» Jatco. Задний кардан остался «родной», а передний пришлось покупать новый, оригинальный. Что касается подвески, то владелец поставил на KIA Sorento амортизаторы Monroe Adventure, что сделало машину более лифтованной, в меру мягкой и лучше управляемой. Были заменены все расходники, резинотехнические изделия, поскольку «Соренто» уже старенький, а также патрубки интеркулера, впускная гофра, шланги охлаждения. Дополнительно провели шумоизоляцию капотной крышки.

Сколы, царапины и вмятины по кузову владелец убрал, и помятую правую пассажирскую дверь вместе со стойкой тоже привел в надлежащий вид. Позже самые проблемные части отполировали под наждачку. Хозяин «корейца» уточнил, что облегчающим фактором при работе над восстановлением «Киа Соренто» стало то, что кузов был не гнилой. Также была проведена антикоррозийная обработка днища и обработка противошумовой мастикой. Пластиковые накладки снаружи было решено покрасить не в исходный серебристо-серый цвет KIA Sorento, а в черный матовый. Также автор убрал задний дворник, установил камеру заднего вида и фаркоп.

Салон «Киа Соренто» пришлось приводить в порядок с помощью химчистки. Кроме этого, автор убирал царапины на передней панели и заменил те ее пластиковые детали, которые были сделаны «под дерево». Из оснащения владелец поставил на KIA Sorento установил дополнительную противоугонную защиту, магнитолу с поддержкой Android и большим дисплеем, убрал третий ряд сидений и постелил новый коврик в багажнике.

В комментариях пользователи восхитились годичной историей восстановления «Киа Соренто» и похвалили владельца, отметив, что он сделал отличный автомобиль, «как швейцарские часы – без изъянов». Но не все поняли, зачем вообще спасали данный автомобиль: «Молодцы, конечно, но это корейский автохлам с диким расходом, минимум эстетики и комфорта», – написал один из подписчиков.