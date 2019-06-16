Ищем кроссовер «для села»: Выбор между подержанным Hyundai Tucson и новым Renault Duster обсудили в сети

Сегодня, 09:25

Автомобилист решил стать владельцем недорого кроссовера с полным приводом, и бюджета хватило лишь на эти две машины.

Об этом он рассказал на популярном тематическом форуме в сети, объяснив, что ищет себе автомобиль «для села», который ему будет не жалко загонять в тяжелое бездорожье, но и, при этом, выезжать на трассу будет «не стыдно». Водитель объяснил, что перед ним стоит выбор между Hyundai Tucson с пробегом, примерно 2010 года, и новым Renault Duster 2018 года выпуска: «Ищу полный привод и дизель. Новый Tucson не рассматриваю, ибо не по бюджету».

Мнения комментаторов в сети на этот счёт кардинально разделились, и определиться они так и не смогли. Некоторые водители считают, что заглядываться на подержанный Hyundai Tucson нет смысла, поскольку он явно не будет дешевым в обслуживании, ведь запчасти к нему хоть и не очень дорогие, но покупать их придётся крайне часто: «Что вы хотите от десятилетнего корча? Платить будете немного, но часто, потому тут только новый Дастер, без вариантов».

«Какой-то странный выбор. Дастер стоит раза в два дороже, чем Туссан, потому ответ очевиден, конечно Рено, если выбирать лишь между этих двух», – делятся советами любители Renault Duster. Впрочем, владельцам Hyundai Tucson тоже есть, что сказать. Они убеждены, что в плане надежности подержанный «кореец» уверенно «утрёт нос» своему конкуренту: «У меня Туссану 13 лет, и кроме стандартных болезней и возрастного износа – проблем никаких».

Продолжение... «Потом локти будете кусать»: Почему покупать Renault Duster без ESP – бессмысленно, рассказали в сети Автолюбители назвали главные плюсы и минусы данной опции. Достоинств оказалось больше. По отзывам большинства автомобилистов, Hyundai Tucson даже с внушительным пробегом может похвастать большим запасом прочности, и не вызывает серьезной головной боли до того момента, пока двигателю не понадобится капитальный ремонт, что чаще всего случается на отметке в 200-250 тысяч пройденных километров: «У меня 2007 года модель, и кроме втулок стабилизатора и газовых упоров – есть не просит, разве что расход не очень гуманный».

«В новом автомобиле до 100 000 км только масло и фильтра менять надо по большему счёту, и официалам платить необязательно, а в 10-летнем корче постоянно что-то сыпется, стучит, течёт и гниёт, особенно если это машина по цене бюджетного корейца или недофранцуза», – подвели итог комментаторы в сети, уточняя, что между стареньким Hyundai Tucson и свежим Renault Duster они бы всё-таки выбрали последний вариант.