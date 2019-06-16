«Потом локти будете кусать»: Почему покупать Renault Duster без ESP – бессмысленно, рассказали в сети

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Автолюбители назвали главные плюсы и минусы данной опции. Достоинств оказалось больше.

В сообществе владельцев Renault Duster соцсети «ВКонтакте» разгорелась жаркая дискуссия. Один из водителей объяснил, что хочет купить себе новый французский кроссовер из салона, с 2,0-литровым мотором и полным приводом, и перед ним встал вопрос, нужна ли ему система ESP, или же удастся обойтись без неё, чтобы не доплачивать лишние 10 000 рублей.

Мнения комментаторов в сети на этот счёт незначительно разделились. Малая часть водителей Renault Duster убеждены в том, что автомобиль можно комфортно использовать и без ESP, ведь данная опция – едва ли не самая переоцененная из всех доступных «допов»: «Без ESP и без магнитолы, за эти деньги, если возникнет желание, и блокировку полноценную в редуктор поставишь, и андроид магнитолу человеческую прикупишь. ESP – самая ненужная вещь в авто».

Один из автовладельцев даже написал, что приобрёл себе систему ESP спустя несколько лет владения Renault Duster, при этом особой разницы не заметил, ведь автомобиль и без неё проезжал там, где нужно, забираясь в самые труднодоступные места. Однако большая часть автомобилистов убеждена в том, что покупать новый «Дастер» без ESP – бессмысленно, ведь от него машине одна только польза.

Комментатор поделился своим опытом прохождения тяжелого бездорожья на Renault Duster без ESP. Всё было в порядке до того момента, пока водителю не понадобилось проехать тяжелый участок дороги с диагональным вывешиванием – тут уже, по словам владельца машины, он неоднократно пожалел, что не потратил лишние 10 000 рублей: «На диагоналке без неё тяжко».

«Потом локти будете кусать», «Если с салона, то обязательно с ESP», «Полный привод без имитаций блокировок – деньги на ветер», – подвели итог комментаторы в сети.