Русская упертость против мотора старого Nissan Almera: Смелый эксперимент обсуждают в сети

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Не каждый двигатель сможет столь долго противостоять открытой воде и настойчивости русской души.

YouTube-канал «Гараж 54» знаменит своими экспериментами, где в качестве «подопытных» выступают старые-добрые автомобили. На этот раз на выносливость проверили двигатель старого «японца» - Nissan Almera примерно 1998 года выпуска, а именно, помыли его на автомойке в работающем состоянии. «У них, наверное, «Жигули» закончились, вот и на иномарки перешли», - комментируют видео пользователи.

Чтобы «все сразу не заглохло», все контакты проводки под капотом обработали литолом, после чего «Ниссан» завели, загнали в моечный бокс и не глушили. Несмотря на то, что мотор работал «не ровно», испытание активной пеной и водой при внешней помывке он выдержал. Но ведь экспериментаторы не были намерены сдаться, и решили помыть работающий японский мотор внутри, подав пену в отверстие для залива масла, а впоследствии и средство от насекомых. «Досталось» также ГУРу и рулевой рейке.

Двигатель продержался долго, но после того как струя была направлена на генератор, мотор заглох. Удивительно, но после таких испытаний машина завелась «с толкача», однако «второго раунда» уже не выдержала. «1024 способа уничтожить автомобиль», «Лучшая реклама NISSAN!», «Надёжность старого японского двигателя против русской упертости», - негодуют в сети.