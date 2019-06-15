Кроссовер Nissan Murano 2019 подешевел в России во всех комплектациях

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Цены на японский кроссовер в зависимости от варианта исполнения упали на 9,4-13,6%. Максимальная выгода достигает 456 000 рублей – с такой скидкой доступна «топовая» полноприводная версия.

Российский филиал Nissan решил привлечь покупателей снижением ценника на кроссовер Murano 2019 года. Теперь в начальной комплектации такой автомобиль можно купить за 2 099 000 рублей, то есть модель подешевела сразу на 326 000 рублей. При этом список опций не изменился.

Напомним, уже в «базе» кроссовер может похвастаться наличием полностью светодиодной оптики, коленной подушки безопасности, камерой заднего вида, системой дистанционного запуска двигателя и 7-дюймовым дисплеем на приборной панели.

Модификации Mid и High с полным приводом оценили в 2 540 000 и 2 660 000 рублей соответственно, что на 286 000 меньше, чем ранее. Nissan Murano Top продаётся по цене от 2 860 000. Все упомянутые комплектации оснащаются 3,5-литровым бензиновым «атмосферником», генерирующим 249 лошадиных сил. Данный мотор агрегатируется с вариатором.

Чтобы стать обладателем Nissan Murano с 254-сильной гибридной установкой на базе 2,5-литрого двигателя, придётся выложить 2 900 000 рублей, что на 456 000 дешевле. Данный вариант тоже комплектуется вариатором и полным приводом.