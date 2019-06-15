«Пижонский автомобиль по приколу»: Обзорщик поделился впечатлениями от KIA Soul с турбиной

15-06-2019, 21:00

Блогер решил оценить, стоит ли своих 1,6 млн рублей новый KIA Soul в модификации GT-Line с турбомотором и необычной внешностью.

Именно внешний вид KIA Soul GT-Line стал той деталью, которая впечатлила обзорщика с канала ProDrive больше всего. Он заявил, что сейчас только корейские производители удивляют интересным и нестандартным дизайном, и в случае с Soul компании KIA удалось создать по-настоящему молодежный и несколько агрессивный, но яркий экстерьер. Блогер отметил, что в поездках на заметную внешность «Соула» обращают внимание и водители, и пешеходы. «Получился такой себе пижонский автомобиль по приколу», – поделился впечатлениями обзорщик.

Сам по себе турбированный двигатель 1.6, генерирующий 200 «лошадей», неплохо проявляет себя на дороге и спокойно тянет широкий, высокий и грузный на вид кроссовер. Подвеска у «Киа Соул» тоже мягкая, отзывчивая, позволяющая автомобилю легко маневрировать даже на скорости. Правда, не всем придется по душе роботизированная КПП, безальтернативно идущая в связке с турбиной. До первой «сотни» же KIA Soul на практике добрался за 8,16 секунды, а не 7,8, которые пообещал производитель. Блогер пришел к выводу, что это машина, созданная специально для города, и рассекать на «Соуле» по трассе не выйдет.

Однако не самый мощный мотор KIA Soul компенсируется богатым оснащением: за 1,6 млн рублей водитель получит целый ряд электронных помощников, подогрев сидений сзади и спереди, подогрев рулевого колеса, климатическую установку и круиз-контроль, дисплей в 10,5 дюймов, с навигацией, камеру заднего вида и просторный салон, где и на водительском кресле, и на заднем ряду комфортно разместится человек с ростом как у блогера – около 1,93 см. А вот багажник у «Киа Соул» не такой уж большой и вмещает в себя не полноразмерную «запаску», а «докатку».

Пользователи в комментариях тоже выразили свое мнение о кроссовере: «Не нравится, но дизайн достоин уважения», «Классная машинка, поинтереснее многих», «Квадратные тачки это тема», – пишут комментаторы.