Renault Duster стал фаворитом продаж марки в России за прошедший месяц

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Согласно статистическим данным, российские дилеры Renault в мае текущего года реализовали 10 595 автомобилей, что на 13% меньше по сравнению с прошлым годом.

С начала 2019 года продажи Renault в России составили 52 487 машин. Этот показатель также отличается от аналогичного периода прошлого года на 8%. В итоге французская корпорация стала четвертой по количеству продаж среди всех автопроизводителей на российском рынке.

Фаворитом продаж Renault в России, как и в прошлом году, остается кроссовер Duster, которому отдали предпочтение 3278 потребителей. На втором месте оказался хэтчбек Sandero, приобретенный в количестве 2860 единиц. Следующим в списке идет седан Logan – 2305 реализованных автомобилей. Замыкает список продаж кроссовер Kaptur, его показатель составил 2190 проданных автомобилей.

Стоит отметить, что в прошлом месяце начался прием заказов на новинку французской корпорации – купе-кроссовера Renault Arkana выходящего ограниченной серией Edition One. Стоимость авто составляет 1 419 990 рублей за версию с передним приводом и 1 499 990 рублей за версию с полным приводом.