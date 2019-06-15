Лосиный тест: Renault Logan и Sandero Stepway попытались перевернуть эксперты

Сегодня, 17:35

Российским журналистам попались на глаза кадры с теста «Логана», где автомобиль едва не перевернулся. После этого решение могло быть только одно – испытать «француза» переставкой.

Журналист и автор YouTube-канала Сергей Писарев провёл так называемый лосиный тест с Renault Logan и Sandero Stepway. К этому его подтолкнул ролик с тестом, проходившем в Испании, в ходе которого «Логан» повёл себя очень странно. На кадрах видно, что уже на 72 км/ч во время вхождения в поворот автомобиль начал подпрыгивать, а в какой-то момент вовсе встал на два колеса.

Для проведения переставки журналист пригласил также профессионального гонщика. Эксперты попытались перевернуть Renault Logan и Sandero в исполнении Stepway, поскольку такие машины выше стандартных моделей, а значит должны быть ещё менее устойчивыми на дороге.

Конусы были расставлены по европейским стандартам, но вместо ровного асфальта машины испытывали на бетонных плитах, что ближе к реальным российским дорогам. Хэтчбеку помогала ESP, а вот седан был взят без данной системы. Тем не менее оба автомобиля достойно справились с лосиным тестом. В обоих случаях немного приподнялось заднее правое колесо, но ни о каком риске переворота речи быть не может. Откуда взялась такая разница в результатах?

Как объяснил эксперт, в данном случае многое зависит от шин. В российском тесте они были новые, а давление устанавливалось в соответствии с рекомендациями завода-изготовителя. Если же давление будет слишком низким, а резина изношенной, то при выполнении маневра боковина покрышки может подогнуться настолько, что колёсный диск соприкоснётся с дорогой, то кувырок неизбежен.

Также на результат теста влияет то, в какой момент и насколько резко водитель повернёт руль. Любопытно, что в ходе испытаний, проведённых испанцами, на более высоких скоростях Logan вел себя лучше, хотя, если бы проблема действительно была в автомобиле, она только усугубилась бы.