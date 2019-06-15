Чип-тюнинг «оживил» Hyundai Creta: О доработках рассказали в сети

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Перепрошивка блока управления на Hyundai Creta помогла автомобилю раскрыть свой потенциал, а владельцу не «пролететь» с гарантией.

Перепрограммирование автомобиля на новые настройки работы является грубым вмешательством, результат которого вызывает немало споров: с одной стороны, улучшается динамика, но с другой – ускоряется износ двигателя и купленное в салоне авто «слетает» с гарантии. В сети на YouTube-канале «KurskCarTuning Чип-тюнинг авто» появилось видео, наглядно демонстрирующее процесс профессиональной перепрошивки автомобиля, находящего на официальном гарантийном обслуживании, а также результата.

Курские мастера, специализирующиеся на установке программного обеспечения авто, «чипанули» фактически новый кроссовер Hyundai Creta c 1,6-литровым 123-сильным мотором и коробкой-«автоматом», у которого еще не истек срок гарантийного обслуживания. Причем, машину перепрошили так, что никаких изменений и нарушений в блоке не произошло, а потому гарантия сохраняется.

ЭБУ нового поколения, применяемые в «Кретах», «Солярисах» второго поколения и «Рио», совместимы только с профессиональным лицензированным оборудованием и ПО.

Продолжение... «Красив, но не всегда практичен»: Минусы нового Mazda CX-5 2018 рскрыл блогер Японский кроссовер может еще и огорчить автолюбителей. Причем, перепрошивка должна осуществляться лишь единожны и сразу удачно. Тогда дилер не сможет отследить попытки перепрограммирования.

Сразу после завершения процедуры тест-драйв «Креты» показал ощутимое улучшение динамики разгона, тогда как, по словам владельца раньше машина «не ехала». Сейчас же машина «ожила», словно ей турбину «вставили». Также исчезло «дерганье» - переход между передачами осуществляется плавно, будто с вариатором.