«Сколько стоит совесть?»: Эксперт рассказал, как избежать покупки автохлама

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Приобретение подержанного авто престижной марки по привлекательной цене «с рук» всегда сопряжено с риском потратить деньги на автохлам. На что обратить внимание, рассказал автокриминалист.

Популярный эксперт-автокриминалист Максим Шелков на своем YouTube-канале рассказал о случае с экспертизой Volkswagen Jetta, демонстрирующем распространенную проблему неудачного приобретения автомобилей с пробегом, когда продавцы, по сути являющиеся «беспринципными перекупами» «впаривают» автохлам.

К эксперту обратился потенциальный покупатель «Джетты» с просьбой осмотреть авто, так как это может быть интересным случаем. Так и оказалось. Выставленная на продажу Jetta только при беглом взгляде непрофессионала, «ослепленного» привлекательной ценой, могла «сойти» за авто, которое не бывало в серьезных ДТП, не бито и не крашено.

Достаточно было поверхностного взгляда на нарушенные зазоры между дверями и крыльями, крыльями и фарами и т.д., чтоб присмотреться получше к лакокрасочному покрытию: «Джетта» оказалась крашеной, причем, не особо качественно, о чем сигнализировали подтеки, неравномерность перехода и прочие дефекты. Продавец утверждал, что авто приобреталось новым в салоне, с гарантией, и было крашено из-за царапин только переднее правое крыло. Регистрацию авто приостановили из соображений экономии.

Проверка толщиномером показала колоссальные слои шпаклевки, которая уже начала отходить в области, скрытой закрытыми дверьми, причем, по всей машине. Лобовое стекло уже стояло не «родное» и даже не оригинальное, крышка капота и крылья имели неоригинальные крепления. Тогда-то и выяснилось, что продавец – обычный перекупщик, который просто долго не может продать этот «проблемный» автомобиль, а за изменение вердикта независимой экспертизы готов заплатить 20 тысяч рублей, лишь бы избавиться от «товара» и даже заработать на нем.

Эксперт рекомендует при просмотре объявлений на «Авто.ру» просматривать историю продаж. Машины, которые долго продаются, причем «под разными соусами», скорее всего проблемные и являются автохламом.