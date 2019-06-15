Новый внедорожник Jeep Renegade PHEV будет представлен в скором времени

Сегодня, 12:14

Компания Jeep презентует обновленную модификацию внедорожника Jeep Renegade.

На следующей неделе в Турине (Италия) состоится автовыставка, на которой будет презентована обновленная модель внедорожника Jeep Renegade PHEV. Необычными показателями новинки станет то, что авто впервые получил гибридный блок на 273 лошадиные силы, состоящий из электродвигателя и 1,3-литрового бензинового турбомотора. При таких параметрах внедорожник способен разогнаться до 100км/ч примерно за 7,0 секунд. С помощью электротяги автомобиль способен проехать 50 километров.

Разработчиками было пересмотрено распределение крутящего момента между топливным и электродвигателями, что позволило достигнуть предельной точности при разгоне и движении по бездорожью. Стоит отметить, что обе оси работают раздельно благодаря технологии eAWD.

Помимо гибридного Renegade на выставке будет представлена модель Compass PHEV с такими же характеристиками и подобным электрифицированным мотором.