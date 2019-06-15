Mitsubishi готовит конкурента пикапу Ford Ranger Raptor

Сегодня, 11:15

В Бангкоке около трёх месяцев назад Mitsubishi показала концептуальный пикап под названием Triton Absolute. Данный автомобиль имеет все шансы превратиться в серийную модель.

Представители японской компании огласили на автосалоне, что пикап является всего лишь шоу-каром, а решение о его производстве будет зависеть от реакции общественности. В течение года автопроизводитель изучал отзывы об уникальной новинке.

Теперь Mitsubishi официально заявила, что готовится выпустить товарный вариант пикапа и показала новый вариант исполнения Triton Absolute на снимках. Судя по фото, новинка представляет собой перелицованный Mitsubishi L200, который популярен во многих странах.

Автомобиль получил увеличенный клиренс, внедорожные покрышки и большие расширители колёсных арок. Также неплохой внедорожный потенциал обеспечивают полный привод с межосевым дифференциалом, центральная и задняя блокировки, понижающая передача и возможность выбора внедорожных режимов. Основным конкурентом будущего пикапа станет Ford Ranger Raptor.

Стоит напомнить, что стандартный Mitsubishi L200 предлагается с 2,4-литровым бензиновым мотором мощностью 128 лошадиных сил. Также в моторную гамму модели входят «турбодизели» объёмом 2,4 л, отдача которых составляет 154 и 181 л. с. В тандеме с ними работают «механика» или 6-скоростная автоматическая коробка Aisin.