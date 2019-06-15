«Красив, но не всегда практичен»: Минусы нового Mazda CX-5 2018 рскрыл блогер

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Японский кроссовер может еще и огорчить автолюбителей.

В сети появилось достаточно много видео, содержащих положительные отзывы о новом Mazda CX-5, но при этом все забыли о его недостатках. Ведущий канала «Авто Soviet» на YouTube раскрыл все минусы японского кроссовера.

Одним из наиболее главных недочетов «японца» блогер назвал отсутствие пневматических упоров на капоте, вместо которых присутствует «кочерга», как на обычных бюджетных авто – именно это и разочаровывает эксперта в таком автомобиле. 2,5-литровый мотор, установленный под капотом Mazda CX-5, разгоняется до первой «сотни» за 9,9 секунд согласно паспортным данным, но по факту первую «сотню» японский кроссовер набирает за 10,5 секунды.

В числе других недостатков блогер выделил чувствительность мотора к качеству топлива и замену масла каждые 5 000 км. Салон тоже не избежал недостатков – передние сиденья не имеют систем подогрева сидений, а глянцевая отделка интерьера может вымазываться. Неудобно расположенный подлокотник не позволит расположить удобно локти при движении, а малое пространство на сиденьях заднего ряда не позволит комфортно расположиться пассажирам. «Красив, но не всегда практичен», - подчеркивает блогер.