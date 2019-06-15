Представлен ТОП-5 самых безопасных кроссоверов

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При покупке автомобиля не стоит полагаться лишь на его внешний вид и силовые показатели. Одним из главных критериев при выборе должна являться безопасность.

В последние годы кроссоверы стали пользоваться особой популярностью у городских автолюбителей. Зачастую водители выбирают компактные и динамические модели. Для того, чтобы облегчить выбор в покупке автомобиля, был проведен анализ самых безопасных представителей данного класса.

Одним из таких авто, подходящим под критерии безопасности, стал кроссовер Honda HR-V 2019 года выпуска. Начиная с комплектации ЕХ авто обладает рядом безопасных функций, в том числе, «умным» круиз-контролем, помощником удержания в полосе, а также автоматическим экстренным торможением. Помимо этого, авто имеет высокие показатели за световую оснащенность, что сказывается на безопасности вождения в ночное время.

Второй безопасной моделью японского производителя стал Hyundai Kona 2019 года выпуска. Этот автомобиль обладает стабильной ездой засчет качественного рулевого управления и силовых установок. Авто полностью подойдет для начинающих водителей.

Следующей моделью списка признан Lexus UX последней модификации. Этот автомобиль успешно прошел все тесты, при этом, не получив максимальные баллы лишь из-за оптики, которую оценили на четверку. Кроссовер славится стильным дизайном и дорогими материалами отделки.

Следующую строчку рейтинга занимает шведская модель Volvo XC40 2019 года. Данная модель имеет «умную» систему экстренного автоматического торможения с возможностью обнаружения транспортных средств, пешеходов, велосипедистов и крупных животных. Помимо этого, автомобиль снабжен системой удержания в полосе и многими другими системами безопасности.

Последним представителем рейтинга является модель Subaru Crosstrek. Автомобиль оснащен вспомогательной системой EyeSight с ассистентом удержания в полосе, а также круиз-контролем. Кроссовер обладает хорошими показателями езды не только в городских условиях, но и по бездорожью. Также авто имеет удобный просторный салон.