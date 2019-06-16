«Бросил вызов спорткарам»: Тюнинговый ВАЗ-2108 на базе Audi с V8 принял участие в гонке

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Бюджет проекта по созданию сверхбыстрой «восьмёрки» уже перевалил за полмиллиона. Автомобиль ускоряется до «сотни» за 6,2 с, но мастера хотят добиться ещё лучшего результата.

Умельцы, ведущие канал iling show, оснастили ВАЗ-2108 V-образным 8-цилиндровым мотором от Audi A8, причём разместили его в задней части кузова. Мощность этого двигателя с завода составляла 230 лошадиных сил.

Пока на скорости более 120 км/ч на этой машине страшно ехать, так как из-за слишком легкой «морды» теряется зацеп на передних колёсах. Также тюнеры поставили себе цель выйти из 6,0 с при разгоне до 100 км/ч.

Нижнюю часть ВАЗ-2108 зашили металлом с крыши старого Rav4, а в подкапотном пространстве появились «горки», которые помогут перенаправлять встречные потоки воздуха так, чтобы они выходили через жабры на капоте. После этого тюнеры посчитали, что автомобиль готов к заезду на четверть мили. Отметим, что он бросил вызов настоящим стоковым спорткарам, среди которых были Toyota Supra четвертого поколения, Honda CR-X и Mercedes E55 AMG.

Первым против «восьмёрки» выступил немецкий автомобиль. На старте ВАЗ вырвался вперёд, противник смог догнать его только на 150 км/ч. Однако доработанная машина оказалась нестабильной на высоких скоростях: её буквально бросало со стороны в сторону. Тем не менее квотер она проехала за неплохое время – 14,3 с.

В заезде с Honda CR-X на старте снова лидировал ВАЗ, а до финишной прямой автомобили добрались одновременно. «Супре» тоже удалось обогнать ВАЗ-2108 на базе Audi с V8 только на финише. Тюнеры считают, что необходимо поработать над передней подвеской и сделать развал-схождение, чтобы автомобиль перестал уходить вправо на высокой скорости.