«Волшебное свойство наших Тазов»: В сети обсудили «цветение» LADA Vesta SW Cross с 35-тысячным пробегом

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Эксперт одного из автосервисов рассказал о самых проблемных местах «Весты» после года эксплуатации – пользователи сети также высказали свое мнение на этот счет.

Обзор «цветения» LADA Vesta SW Cross появился на канале Lada Club BY. Эксперт сообщил, что на поверхности кузова «Весты СВ Кросс» за год появились мелкие сколы, однако ржавчина в них еще не образовалась. Зато заглянув под днище автомобиля, автор обнаружил коррозию на выхлопной трубе «Весты». По его словам, это слабое место не всех автомобилей LADA – например, у той же «Лады Калины» с огромным пробегом выхлоп был почти как новый.

Эксперт отметил, что ранее нанесенное на элементы днища специальное антикоррозийное покрытие практически исчезло после пескоструя, и на поддомкратниках стала шелушиться краска, хоть пока и без «цветения». Под арки забилось большое количество грязи, что в будущем, по словам автора, обязательно приведет к коррозии, если проблему никак не решать.

По-настоящему больным местом LADA Vesta SW Cross автор назвал область под тепловым экраном, где начинает ржаветь 9 из 10 экземпляров данной модели. Видимо, рассматриваемая «Веста СВ Кросс» как раз стала десятой, поскольку, сняв тепловой экран, эксперт увидел только парочку мелких «рыжиков».

В комментариях часть пользователей согласилась, что чаще всего попадаются именно «гнилые» экземпляры «Весты»: «Вам попался выигрышный билет, зависит от климата эксплуатации», «Волшебное свойство наших Тазов в том, что залитые по уши гудроном они умудряются всё равно гнить», – пишут подписчики. Другие же Vesta SW Cross похвалили: «Весточка смотрится просто идеально», «Автомобиль все-таки достойный, за свои деньги».