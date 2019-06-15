«Столько замен, что пешком лучше»: В сети иронизируют по поводу 3-летней LADA Vesta

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Тот случай, когда очень любишь свою машину: ремонтов много, зато по гарантии бесплатно.

В 2016 году блогер YouTube-канала «Блог LADA Vesta» приобрел новенькую «Весту», в честь чего и решил открыть свой канал и вести блог, делясь впечатлениями об авто. Покупая машину в салоне, владелец предусмотрительно решил оформить гарантию – «мало ли что». И именно такой случай из разряда «мало ли» представился не раз.

Так за 3 года эксплуатации и 45 тысяч км пробега владелец «Весты» обращался к официальному дилеру в сервис по поводу замены втулок и стоек стабилизатора (трижды), кронштейна глушителя (разорвало резиновую втулку, из-за чего появилась вибрация и скрежет при запуске машины), замены сцепления, регулировки, а позже и замены руля, ремонта и в итоге замены блока управления салонным освещением, замены солнцезащитного козырька с пассажирской стороны, смазки направляющих суппортов и по поводу некоторых других мелочей.

Если бы не гарантия, пришлось бы немало раскошелиться, как, впрочем, пришлось потратиться на покупку и замену лобового стекла, так как дилер счел причиной на 30% неработающего подогрева стекла сколы (а это негарантийный случай). Замену масла и такого «расходника» как колодки, блогер также проводил за свой счет не у официала.

При этом своим авто владелец пока доволен, тогда как пользователи иронизируют под его видеороликом: «За 3 года столько замен, что пешком, я думаю, лучше ходить», «Половину тачки перебрали, а так отличная машина», «В нормальном автомобиле на таком пробеге вообще ничего не должно ломаться!», «За 3 года полмашины поменяли».