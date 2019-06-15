«Избавит от непредвиденных трат»: О долговечности подержанного Volvo XC90 рассказали эксперты

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Шведский кроссовер со «вторички» сможет выдержать большие пробеги при соответствующем уходе.

Volvo XC90 славится своей внешностью и технологическим оснащением, но может ли он долго прослужить в подержанном варианте задумываются многие. Ведущие с канала «АВТО БУ» рассказали о долговечности шведского премиального кроссовера.

Интересно, что Volvo XC90 выпускался с 2002 года и продержался на конвейере 13 лет, что вызывает удивление по нынешним меркам. Шведский кроссовер оказался настолько крепким, что даже самый старый экземпляр на «вторичке» не будет «развалюхой», но при этом эксперты настоятельно советуют выбрать более свежую машину, так как можно будет хорошо сэкономить. «Избавит непредвиденных трат», - подчеркивают блогеры.

Подкапотное пространство «шведа» занимает 185-сильный турбодизель, а кроме того предусматриваются 6-цилиндровый 2-литровый турбомотор с отдачей 243 «лошадки» и 8-цилиндровый агрегат объемом 4,4 литра, выдающий 315 л.с. Однако блогеры отметили, что к Volvo XC90 с V8 нужно отнестись с осторожностью – несмотря на идеальное состояние у такого автомобиля может быть немало подводных камней. По тем же причинам нужно быть осторожным и со шведским кроссовером, обладающим V6.

В таком случае, наиболее надежным оказался 5-цилиндровый дизель, у которого форсунки впрыска смогут выходить 150 000 км, а турбина и топливный насос служат 200 000 км – такие узлы можно легко отремонтировать в гараже при помощи ремкомплекта. 5- и 6-ступенчатые АКПП, которые приводят в действие моторы на Volvo XC90 отличаются надежностью и неприхотливостью.

Что касается подвески на шведском кроссовере , то каждые 50 000 км приходится менять подшипники ступиц, стойки и втулки стабилизатора. Через время начинают «закисать» тормоза, постукивают передние и задние рулевые рейки , потому при покупке подержанного «шведа» рекомендуется полностью проверить автомобиль. Интересно, что Volvo XC90 отлично защищен от коррозии – ржавчина появляется с возрастом на порогах, колесных арках и на пятой двери.