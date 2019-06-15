«Чтобы не вызывать вопросов у гаишников»: Владелец Chevrolet Niva рассказал об установке фаркопа на машину

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За прицепное устройство на автомобиле в России можно получить штраф в 500 рублей, однако такой неприятности можно избежать.

На YouTube-канале «На рыбалке» опубликовано видео, в котором владелец Chevrolet Niva рассказал об установке фаркопа на машину. Отметим, что если постоянно ездить на автомобиле с прицепным устройством, рано или поздно, за это можно получить штраф, однако автор ролика поведал о том, что нужно делать, «чтобы не вызывать вопросов у гаишников».

По словам автомобилиста, с фаркопом не обязательно ездить всегда, и современный рынок этому способствует. Всего за 4 000 рублей можно заказать прицепное устройство со съемным квадратом, которое позволяет снимать «шар» фаркопа, когда он не нужен, и не привлекать внимание стражей порядка.

Сам рассказчик для доработки своей Chevrolet Niva приобрел фаркоп от компании «ПТ ГРУПП». Он хорош тем, что имеет крепления, сделанные с учетом штатных крепежных отверстий «Шнивы». Также в комплект устройства включены все болты и шайбы, а также «мануал» по его установке.

Для крепежа системы в раме Chevrolet Niva имеются отверстия. Они находятся сразу за резонатором, но их сначала необходимо найти – они скрыты изоляционным материалом, однако над отверстиями он немного продавлен. Изоляцию несложно прорвать отверткой или другим острым предметом.

Рассказчик также отметил, что конструкция прицепного устройства со временем разбалтывается из-за вибраций, возникающих во время движения. А потому рекомендуется затягивать все болты системы каждые 5 000 км пробега или по мере того, как они раскручиваются.

Напомним, Chevrolet Niva продается в России по цене от 680 000 рублей без учета спецпредложений. Прошлой зимой ходили слухи, что машина покинет конвейер и рынок, однако позже стало известно, что сертификационные документы автомобиля продлили до конца 2021 года.