Для рассеянных водителей: Компания Toyota выпустит две новых функции безопасности

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По мнению представителей бренда, опции окажутся особенно полезными для забывчивых водителей.

Новые функции безопасности должны появиться у большинства современных автомобилей Toyota 2020 модельного года. В рамках обновления, машины японского бренда будут способны на самостоятельное отключение мотора, а также на автоматический переход коробки передач в режим парковки.

Данные меры призваны помочь рассеянным водителям, которые нередко забывают заглушить мотор перед тем, как покинуть гараж, что очень часто может привести к негативным последствиям. Отныне же, благодаря системе Auto Shut Off, автомобиль будет убережен от перегревания мотора, поскольку он автоматически будет отключаться.

При этом владелец машины будет получать уведомление на свой смартфон о том, что сработала та или иная опция, что позволит ему в следующий раз быть более внимательным при оставлении своего автомобиля. Вторая функция получила название Automatic Park, и ею оборудуют все машины Toyota, оснащенными электронными ручниками – эта система самостоятельно переключит КП в режим «Паркинг», если водитель, оставляя автомобиль, забудет это сделать.