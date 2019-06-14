«Убийца Теслы?»: Анонсирован электрический кроссовер Fisker

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Американцы разрабатывают автомобиль, который получит нестандартные технические решения, такие как выдвижные дверные ручки и поворотные огни на задних стойках.

Электрический кроссовер Fisker анонсирован на странице Хенрика Фискера на Facebook – бизнесмен показал тизер, на котором частично изображена левая сторона паркетника. На визуализации можно увидеть, что автомобиль получил выдвижные дверные ручки, предположительно, с подсветкой.

Также тизер показывает, что задние стойки кроссовера Fisker получили поворотные огни. Примечательно, что такое решение несет не только эстетический характер. По словам разработчиков, оно позволит сделать маневры паркетника между полосами более заметными для других участников дорожного движения.

Еще на тизере можно увидеть, что задние фонари автомобиля дополнены светодиодным элементом, что напоминает корму фастбека KIA Stinger. Также визуализация демонстрирует небольшой люк на крыше кроссовера и спойлер со стоп-сигналом.

Визуальной составляющей салона кроссовера Fisker пока вообще нет никакого представления, однако разработчики обещают сделать машину просторной, а интерьер ее выполнить из высококачественных материалов. Также автомобиль оснастят современной мультимедийной системой с большим дисплеем.

Будет ли провальным новый проект Fisker, или же на рынок выйдет «убийца Теслы», пока рано судить. Однако можно полагать, что новинка сможет побороться за покупателей, ведь она получит реализованный через два электромотора полный привод, запас хода почти в 500 км и аккумулятор на 80 кВт/ч. Стоимость машины составит примерно 40 000 долларов. Предзаказ на нее откроется в декабре, а в продажу она отправится в первой половине 2021 года.