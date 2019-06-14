Реакция на недовольство: Компания Haval снизит цены на кроссовер F7

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Китайский автогигант принял во внимание критику со стороны водителей, заявивших о слишком высоком ценнике Haval F7 для России.

По крайней мере, это дают понять действия компании Haval. Представители бренда заявили о спецпредложении на покупку нового кроссовера Haval F7. Чтобы воспользоваться им, и получить возможность сэкономить на приобретении автомобиля до 150 000 рублей, потенциальным покупателям придётся оформить кредитный договор, либо же сдать свою предыдущую машину по системе Trade-In.

Реакция на недовольство, благодаря которому компания Haval снизит цены на кроссовер F7, позволит всем желающим приобрести новое авто по скидке до конца лета. Стоит добавить, что в акции участвуют также и машины Н-серии, выгода при покупке которых может составить 140 000 рублей.

Напомним, молодежный кроссовер Haval F7 появился в России в июне этого года, а его ценник заставил удивиться множество отечественный автолюбителей. За базовую комплектацию SUV требовали 1 450 тысяч рублей, в то время как стоимость «люксовой» версии достигала 1 820 тысяч.