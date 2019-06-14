XRay Cross-миллионник: С конвейера «АвтоВАЗ» сошёл юбилейный автомобиль, собранный на платформе ВО

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Миллионным экземпляром, выпущенный отечественным автогигантом, выпала честь стать LADA XRay Cross.

14 июня этого года компания «АвтоВАЗ» отмечает небольшой юбилей – ровно 1 миллион автомобилей, собранных на популярной платформе ВО, было выпущено на сегодняшний день. Ради такого события, коллектив сборочной линии «тележки» собрался для памятного фото, а поздравить их прибыл президент «АвтоВАЗ», Ив Каракатзанис.

Стоит добавить, что линия платформы BO – не единственная на заводе «АвтоВАЗ» в Тольятти. На трех линиях производятся автомобили сразу двух марок, это LADA и Renault. Ежегодно с конвейера сходит до 280 000 готовых автомобилей, при учете работы в трехсменном режиме.

По примерным подсчётам, средний темп работы линии позволяет выпускать по одной машине в минуту, а на линии BO, помимо готовых автомобилей, идёт производство окрашенных кузовов, которые потом отправляются на завод компании Renault в Алжире.

Напомним, LADA XRay выпускается компанией «АвтоВАЗ» с 2015 года – появление данного автомобиля подразумевало собой выход отечественного бренда на качественно-новый виток технологического прогресса.