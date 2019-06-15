«Готовьте 100 000 рублей»: Чего ожидать от KIA Sorento с пробегом – эксперт

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Автомобилист приобрел себе подержанный корейский кроссовер 2 года назад, и теперь решил поделиться своими впечатлениями.

Как оказалось, дизельный KIA Sorento 2012 года выпуска всего за несколько лет активной эксплуатации перенес внушительное количество поломок и ремонтных работ, однако водитель крайне не уверен в том, что данные «болячки» характерны абсолютно для всех экземпляров популярного кроссовера. «Видимо, мне просто не повезло», – предполагает владелец «корейца».

Совсем недавно у KIA Sorento появился глухой стук, проявляющийся во время нажатия на педаль газа или при попытке затормозить. Поначалу водителю казалось, что это нечто по ходовой части автомобиля, однако поездка в сервисный центр выявила, что там никаких проблем нет и вовсе: «Как оказалось, с ходовой всё было в порядке, но к сожалению – только с ней».

Механики в сервисном центре KIA объяснили автолюбителю, что у его «Соренто» срезало шлицевое соединение дифференциала из-за чересчур сильного износа, что стало для него большим сюрпризом, поскольку свой KIA Sorento он использовал вовсе не настолько активно, потому не ожидал, что такие проблемы могут появиться всего за два года езды.

Помимо этого, «накрылась» на KIA Sorento и раздаточная коробка. В том месте, где корпус дифференциала соединяется с раздаткой, также срезало шлицы, поэтому кроссовер сейчас оказался лишен заднего привода: «Не работает задний мост, еду потихоньку, не рискую. Если менять у официалов, то те сказали готовить 100 000 рублей на новый, или же рискнуть и потратить 50 тысяч – именно в такую сумму обойдется подержанная раздатка и корпус дифференциала».

В остальном же водитель заявляет, что своим 7-летним KIA Sorento он доволен, и если бы не эта необходимость в серьезном ремонте, то и претензий значимых он бы не смог найти: «В целом-то машина хорошая, до ума надо доводить».