30 000 предзаказов: Компания Honda раскрыла подробности своего нового «чистого» электромобиля

Сегодня, 16:01

Японский автогигант решился объявить некоторые характеристики модели, дабы подогреть интерес потенциальных покупателей.

Сделано это было потому, что многие автомобилисты в Японии возмутились, что предзаказы на серийную версию Honda E Prototype уже стартовали, в то время как раскрывать подробности о ней компания-производитель явно не торопилась. «Чистый» электромобиль, как оказалось, стал обладателем новой платформы и по заверению разработчиков, Honda E сумеет похвастать серьезным спортивным характером.

«Тележка», по словам специалистов, не связана ни с одной из существующих моделей Honda, и при разработке платформы эксперты пытались добиться максимальной развесовки по осям, чтобы снизить массу компактного электромобиля. И у них это получилось благодаря размещению единственного электромотора на задней оси.

Литий-ионная батарея, в свою очередь, будет размещена между осями серийной Honda E Prototype, в то время как вся основная электронная «начинка» окажется у автомобиля под капотом. Единственная проблема – в компании Honda не хотят делиться подробностями о характеристиках электрической силовой установки, и предполагается, что её запас хода составит всего 200 км, что не помешало водителям подать вот уже 30 000 заявок для предзаказа.