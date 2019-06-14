Псевдокроссовер с вариатором: «АвтоВАЗ» готовит к выпуску LADA XRay с «импортной» трансмиссией

Сегодня, 14:15

В ближайшие недели свет увидит обновленный хэтчбек с автоматической коробкой передач от Jatco.

По крайней мере, об этом заявил президент компании «АвтоВАЗ» Ив Каракатзанис. По его последнему интервью можно сделать вывод о том, что отечественный автогигант готовит к выпуску LADA XRay с «импортной» трансмиссией, при этом все необходимые документы, такие как ОТТС на псевдокроссовер с 1,6-литровым двигателем и японской коробкой передач, уже оформлены.

Согласно официальному сайту, одобрение типа транспортного средства будет действовать на доработанный отечественный автомобиль с 6 мая этого года по 7 декабря 2021-го, из чего можно сделать вывод, что LADA XRay с вариатором уже полностью готов к тому, чтобы начать покорять отечественный рынок с новыми силами. Агрегировать вариатор будет исключительно с 110-сильным двигателем Н4М, обладающий наибольшим ресурсом цепи ГРМ.

Стоит напомнить, что сейчас стандартный LADA XRay продаётся в России в четырех комплектациях, и его ценник варьируется от 609,9 до 913,9 тысяч рублей.