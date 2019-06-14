«Ущербный конструктив»: Почему Renault Megane страдает от «масложора» – механик

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Эксперт раскрыл особенности мотора «француза» и рассказал о том, можно ли избежать большого расхода масла.

Об этом он рассказал в своём обзоре для YouTube-канала «Ходос Авто», в ходе которого механик не только объяснил, почему Renault Megane и другие автомобили с мотором MR20DE страдают от «масложора», но и показал процесс капитального ремонта проблемной силовой установки, которую также можно встреть на Renault Clio или Nissan Qashqai.

В первую очередь, специалист уточнил, что большая часть автомобилистов, покупая вышеназванные машины, не выбирают этот мотор и покупают более дешевый, контрактный, поскольку он и масла меньше сжигает, и в обслуживании доступнее, а единственный минус – слабая динамика – перекрывается стоимость нового агрегата: «За капиталку MR20DE придётся отдавать в два раза больше, чем за контрактный двигатель».

Столь высокий ценник для капитального ремонта заключается в том, что силовой агрегат имеет особое строение, и разобрать его полностью – не так уж просто. При этом, начиная осматривать вытащенный из Renault Megane мотор, механик пришел к выводу, что внешне на «масложор» нет никаких намеков.

Не возникает их и при разборе агрегата, до того момента, как доходит дело до разбора головки блока цилиндров. «Ущербный конструктив тут, максимально» – объясняет механик проблему двигателя Renault Megane, уточняя, что речь идёт о маслосъемных кольцах, которые попросту не дают маслу сливаться по высверленным канавкам. При этом, специалист рассказал, что есть техническая возможность существенно снизить расход масла.

Для этого необходимо «расточить» двигатель в ремонтные размеры, забить гильзы внутрь блока как можно глубже, ниже плоскости разъёма, после чего механиками будет установлено наборное маслосъемное кольцо: «Единственная возможная доработка, которая тем не менее снизит потребление масла».