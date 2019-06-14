«Хорош лишь дизель, остальное – компромисс»: Как «правильно» выбрать Renault Duster с пробегом – сеть

Сегодня, 13:00

Автолюбители поделились своими советами о том, какой «Дастер» с пробегом достоин внимания.

Они объяснили это водителю, который захотел купить себе Renault Duster с пробегом, и попросил посоветовать, реально ли приобрести нормальный кроссовер с полным приводом за сумму до 500 000 рублей. Как оказалось, по мнению большинства комментаторов, «правильно» выбрать подержанный «Дастер» не так уж и сложно, ведь вариантов особо и нет.

В том случае, если на вторичном рынке хватает вариантов, автомобилисту порекомендовали попытаться найти Renault Duster с мотором на 2,0 литра, однако его сразу предупредили, что за полмиллиона рублей сделать это будет не так уж и просто: «Либо на битьё нарвешься, либо на скрученный пробег, лучше подкопи немного».

Также владельцы Renault Duster в тематическом сообществе «ВКонтакте» порекомендовали автомобилисту попытаться присмотреть другие варианты, однако он заявил, что за такие же деньги ему нравится только KIA Sportage, но там уже кроссовер 2006 года выпуска, который водителю попросту страшно покупать: «Кореец за 500 тысяч – это 10-летний как минимум, с пробегом за 200 000 км, так что тут без вариантов».

Большая часть комментаторов в сети сходится во мнении насчёт того, что если и искать Renault Duster в нормальном состоянии за такие деньги, то исключительно дизельный, с мотором на 109 лошадиных сил, поскольку он будет наименее проблематичным из всех. Один из автолюбителей даже рассказал, что сам покупал бензинового «Дастера» за 550 000, и потом очень об этом пожалел: «Я 2 года назад купил себе такого же, как ты ищешь. Лучше бы и не связывался, мрак».

«Хорош лишь дизель, остальное – компромисс», «Если на корейцев не хватает, то смотри дизель – хоть проблем будет поменьше», – подвели итог российские автомобилисты.