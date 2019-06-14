«С дизелем один геморрой»: Почему не стоит покупать дизельный УАЗ «Патриот» с пробегом, рассказали в сети

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Комментаторы отговорили водителя, пожелавшего купить себе «Патрика» за 300 000 рублей.

Один из автомобилистов в сообществе «Уазоводов» соцсети «ВКонтакте» попросил совета. Он решил приобрести себе дизельный УАЗ «Патриот» с пробегом, потому ему стало интересно, какие подводные камни могут быть у данной затеи: «Вы не будете крутить пальцем у виска, если скажу, что хочу взять себе Патрика с дизелем, где-то за 300 000 рублей?».

И как оказалось, большинство комментаторов такой идее крайне удивились. Нашлись владельцы УАЗ «Патриот», считающие, что брать себе такой УАЗ «Патриот» с пробегом – скорее можно, если он более-менее живой, а также если у потенциального покупателя есть желание постоянно возиться с запчастями: «Взять-то можно конечно, но я бы присмотрелcя к бензиновому».

Однако большая часть водителей склоняется к тому, что к дизелю даже присматриваться не стоит, ведь он дорогой в ремонте, очень холоден зимой, да и динамика у него слабая – не чета стандартному УАЗ «Патриот»: «С дизелем один геморрой, я гарантирую. А экономия на топливе совсем не существенная», «Да и солярка в большинстве городов – полная ерунда, а нормальную не купить, либо по цене как бензин выходит».

В целом, по словам автомобилистов, с дизельным мотором УАЗ «Патриот» постоянно происходят проблемы, а если говорить о подержанном внедорожнике, то здесь ещё стоит ожидать неприятных сюрпризов, поскольку доподлинно неизвестно, как именно эксплуатировалась машина: «У нас очень немногие дизелисты знают, как правильно обслуживать такой агрегат, да и следят за Патриком похабно».

Подводя итог, комментаторы в сети окончательно убедили водителя, что покупать УАЗ «Патриот» с дизельным двигателем за 300 000 рублей – определенно не стоит, ведь нельзя заранее предугадать, сколько ещё он сможет проехать: «Турбина любит ласку и бережный уход, а иначе – может крякнуть в любой момент».