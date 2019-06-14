«Лучше пешком ходить, чем на этом уродстве ездить»: Обзорщик жестко раскритиковал Renault Duster

Сегодня, 10:02

Так нелестно о бестселлере французского производителя, пожалуй, еще никто из блогеров не отзывался.

Своим обзором на Renault Duster блогер поделился на канале «Чумовой гараж». «Хотят забрать у нас нормальные машины, чтоб мы ездили на таких», – с ходу начал он, указывая на «француза». Ему не понравилась посадка на водительское сиденье: «Маслом надо смазать, чтобы голова легче проходила», – заявил он, задев макушкой край проема. Не удовлетворило его и качество пластика, которым отделаны дверные карты и передняя панель «Рено Дастер»: «Как будто его во дворе сделали каким-то аппаратом из пластмассовых бутылок».

Слишком крупные рейлинги на крыше Renault Duster обзорщик назвал «бивнями бизона», а большой лючок бензобака сравнил по размеру с экраном телевизора и в шутку удивился, зачем открывать лючок, если можно сразу целое крыло снять. Досталось и экстерьеру «Дастера»: «Лучше пешком ходить, чем на этом уродстве ездить», – жестко заявил блогер, отметив, что поездка на мотоцикле или на самокате тоже представляется ему более комфортной и приятной, чем езда на «Рено», и пообещал, что ни за какие деньги не возьмет себе такой «очередной недоджип».

Под капотом блогер нашел ржавчину, а также раскритиковал качество материалов: «Мотор уже наполовину из пластика». Зато согласился с тем, что в заднем ряду в салоне «Рено Дастер» места «не по-французски много», и колени уж точно поместятся.

«Сейчас начинают хорошие машины ухудшать, чтобы они ломались чаще, и новые покупать нужно было, – пришел к неутешительному выводу автор, – а тут ничего уже не надо ухудшать, и так все плохо».