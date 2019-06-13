«Тигровая улыбка» и дорогой интерьер: Кроссовер KIA Seltos вновь показали на видео

Сегодня, 18:00

Корейский автогигант с завидной периодичностью продолжает радовать публику оригинальными тизерами новых моделей.

Если несколько дней назад на всеобщее обозрение был выставлен паркетник XCeed, то теперь пришел черед кроссовера KIA Seltos, который совсем недавно уже показывали в небольшом видеоролике.

30-секундное видео позволило разглядеть дорогой интерьер автомобиля, а также некоторые элементы экстерьера, такие как: стильная головная оптика и оригинальные задние фонари, фирменная радиаторная решетка изогнутая в «тигровой улыбке», необычные колесные диски.

Судя по всему, новый кроссовер KIA Seltos позаимствовал многое у концептуальной модели SP Signature, показанной в рамках автосалона в Сеуле несколько месяцев назад. Что касается интерьера, то здесь стоит отметить сенсорный экран на 10,25 дюймов, вмонтированный непосредственно в отдельный блок, а также мультируль и двухцветную отделку сидений.

Стоит напомнить, что в подкапотном пространстве KIA Seltos ожидается 1,4-литровый турбомотор на 140 «лошадок», а помимо него на выбор буде доступен 2,0-литровый «атмосферник», выдающий до 150 лошадиных сил. Официальная премьера нового корейского кроссовера состоится уже 26 июня.