Устраняем просадки напряжения: О решении проблемы с электроникой Hyundai Solaris рассказал эксперт

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Водитель объяснил, как избавиться от «плавающих» оборотов, возникающих при включении музыки в автомобиле.

На канале «Гараж 178» владелец Hyundai Solaris объяснил, что проблема «плавающих» оборотов корейского автомобиля проявляется во время включения потребителей. На конкретном «Солярисе» установлен сабвуфер, и как только водитель его включает – у машины тут же тухнут фары.

При включении поворотников или аварийки с двигателем Hyundai Solaris начинает происходить тоже самое, и мастеру удалось найти источник проблемы. Как оказалось, она заключается в массе – прикрученному не туда, куда нужно, проводу. Автомобилист обнаружил, что болт прикручен прямо на кузов, на краску, и со временем он заржавел и никакого контакта уже дать не мог.

Чтобы устранить просадки напряжения и решить наконец проблему с электроникой Hyundai Solaris, водителю корейского бестселлера довелось зачистить провод, и прикрутить его заново – к большому удивлению автомобилиста, проблема практически сразу исчезла: «Поворотники заработали нормально, нет никакого мерцания, ничего не тухнет, даже обороты не плавают».

Что примечательно, со вторым болтом, на который крепилась масса для двигателя Hyundai Solaris, в определенный момент возникла такая же ситуация. Именно поэтому владелец «Соляры» открутил и его, после чего – зачистил место, на котором держался болт, и лишь затем вернул всё, как и было.

Подводя итог, эксперт заметил, что лучше не дожидаться, пока начнёт сбоить электроника на Hyundai Solaris, ведь начаться это может в самый неподходящий момент, потому зачищать места контактов он порекомендовал заблаговременно.