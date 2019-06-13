Без особых изменений: В сеть «слили» изображение нового Renault Captur

Сегодня, 17:08

Кроссовер 2020 модельного года показали на рендере неизвестного происхождения.

Судя по всему, работа французского автогиганта над вторым поколением популярного кроссовера Renault Captur близка к своему завершению. По крайней мере, на это намекает странный тизер, опубликованный в соцсети Twitter одним из пользователей. На видеозаписи запечатлена странная презентация нового автомобиля, в ходе которой ведущий снимает черную ткань с кроссовера, предоставляя его на обозрение зрителей.

Судя по тизеру, обновленный Renault Captur обойдется без особых изменений – разве что экстерьер модели станет более смелым и динамичным, соответствующим последним моделям французского бренда. Небольшие доработки получила головная оптика вкупе с противотуманками, в то время как стильный передний бампер остался нетронутым.

По предположению журналистов, новый «Каптюр» построят на «тележке» CMF-B – на той же платформе происходит сборка хэтчбека Renault Clio. В подкапотном пространстве кроссовера ожидается появление 1,3-литрового турбомотора от Renault Arkana, дизельного двигателя на полтора литра, а также, пока необъявленного, более мощного мотора с турбонаддувом.