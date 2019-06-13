Озвучена цена восьмиместного кроссовера-гиганта Hyundai Palisade

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Стоимость автомобиля Hyundai Palisade на американском рынке составила прямую конкуренцию Honda Pilot и Kia Telluride.

После недавнего старта продаж самого большого кроссовера марки Hyundai для экспертов оставалась загадкой его цена. Как оказалось, Palisade является самым дешевым не только среди одноклассников, он стал доступнее многих других марок классом ниже. Стартовая цена восьмиместного автомобиля составляет 31,5 тыс. долларов (чуть более 2 млн рублей).

В Северной Америке новинка представлена с бензиновым двигателем, объем которого составляет 3,8 литра, а мощность – 295 лошадиных сил. Что касается трансмиссии, то у него установлен 8-ступенчатый «автомат» и система полного привода. В Южной Корее кроссовер представлен с 2,2-литровым турбодизелем e-VGT, способным выдавать 202 лошадиные силы.

Предполагается, что стоимость кроссовера-гиганта Hyundai Palisade на российском рынке будет сопоставима с ценой импортируемого из США Honda Pilot, который оценивается в 3,2 млн рублей.