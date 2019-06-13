Эксперты назвали ТОП-10 марок авто, которые доставляют удовольствие россиянам при вождении

Сегодня, 14:50

Сотрудниками аналитического агентства «Автостат» был проведен опрос среди россиян с целью выяснить, владельцы каких брендов авто получают удовольствие при вождении своей машины.

Россияне воспринимают вождение автомобиля по-разному. Одни считают их средством передвижения, другие – роскошью. Однако удовольствие от вождения получают практически все.

Согласно проведенным исследованиям, первую позицию в списке занимают владельцы Land Rover. По мнению 64% обладателей этих машин, за рулем бренда они ощущают себя максимально комфортно и получают удовольствие от вождения.

Следующими марками для комфортного вождения являются бренды Lexus (50,5%), Mercedes-Benz (59,3%) и Volvo (57,1%). Владельцы этих машин также утверждают, что ощущают себя уверенно за рулем машины. Автомобили брендов Volkswagen и Mitsubishi доставляют удовольствие от вождения своим владельцам в 56% и 52% соответственно. Помимо вышеперечисленных машин, также высокую оценку получили KIA, BMW, Honda и Citroen.

Исходя из результатов опроса, стоит отметить, что восприятие автомобиля обусловлено не только его стоимостью либо классом, но также зависит от личных предпочтений водителя.