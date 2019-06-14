«Гниёт изнутри!»: Реальное состояние 3-летнего УАЗ «Патриот» показал владелец

Автомобилиста ужаснул вид днища «Патрика», испещрённого «рыжиками» разных форм и размеров.
Владелец УАЗ «Патриот» решил поделиться своими впечатлениями от поездки на автосервис. После того, как его 3-летний внедорожник хорошенько отмыли, взгляду блогера Павла Мухина предстала крайне неприятная картина: даже без эндоскопа стало видно, насколько плохи дела с коррозией у автомобиля 2016 года выпуска.
Механик продемонстрировал, что реальное состояние УАЗ «Патриот» лишь подтверждает все те слухи о нём, в которых машина фигурирует, как один из самых «быстро загнивающих» автомобилей. «Я посмотрел на днище и ужаснулся. Оказалось, что у моего Патриота есть множество проблем, которые стоит решать как можно быстрее».
По словам мастера, больше всего претензий вызывают сварочные швы автомобиля. Эксперт не может понять причины сборки столь низкого качества, и демонстрирует, что в некоторых местах сварка попросту треснула, при том, что УАЗ «Патриот» не эксплуатировался в экстремальных условиях, потому адекватных причин для столь быстрого разрушения попросту нет.
«Это же трещины! Гражданин сварщик на заводе УАЗ решил, что на шлаке будет лучше держаться металл, передаём ему отдельный привет», – возмущается механик на пару с владельцем проблемного УАЗ «Патриот».
Впрочем, коррозия появилась не только на заводских швах – огромные «рыжики» раскинулись по всему заднему мосту, и водитель считает, что автомобилю срочно необходима дополнительная антикоррозийная обработка.
«Гниёт изнутри! Ржавеет весь, места живого нет. И коррозия не остановится, пока места живого не останется. Процентов на 80 заржавел, плачевное состояние», – подвел итог разочарованный эксперт.