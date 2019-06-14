«Гниёт изнутри!»: Реальное состояние 3-летнего УАЗ «Патриот» показал владелец

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Автомобилиста ужаснул вид днища «Патрика», испещрённого «рыжиками» разных форм и размеров.

Владелец УАЗ «Патриот» решил поделиться своими впечатлениями от поездки на автосервис. После того, как его 3-летний внедорожник хорошенько отмыли, взгляду блогера Павла Мухина предстала крайне неприятная картина: даже без эндоскопа стало видно, насколько плохи дела с коррозией у автомобиля 2016 года выпуска.

Механик продемонстрировал, что реальное состояние УАЗ «Патриот» лишь подтверждает все те слухи о нём, в которых машина фигурирует, как один из самых «быстро загнивающих» автомобилей. «Я посмотрел на днище и ужаснулся. Оказалось, что у моего Патриота есть множество проблем, которые стоит решать как можно быстрее».

По словам мастера, больше всего претензий вызывают сварочные швы автомобиля. Эксперт не может понять причины сборки столь низкого качества, и демонстрирует, что в некоторых местах сварка попросту треснула, при том, что УАЗ «Патриот» не эксплуатировался в экстремальных условиях, потому адекватных причин для столь быстрого разрушения попросту нет.

Продолжение... Устраняем просадки напряжения: О решении проблемы с электроникой Hyundai Solaris рассказал эксперт Водитель объяснил, как избавиться от «плавающих» оборотов, возникающих при включении музыки в автомобиле. «Это же трещины! Гражданин сварщик на заводе УАЗ решил, что на шлаке будет лучше держаться металл, передаём ему отдельный привет», – возмущается механик на пару с владельцем проблемного УАЗ «Патриот».

Впрочем, коррозия появилась не только на заводских швах – огромные «рыжики» раскинулись по всему заднему мосту, и водитель считает, что автомобилю срочно необходима дополнительная антикоррозийная обработка.

«Гниёт изнутри! Ржавеет весь, места живого нет. И коррозия не остановится, пока места живого не останется. Процентов на 80 заржавел, плачевное состояние», – подвел итог разочарованный эксперт.