«Ну чем не Lexus?»: Роскошный тюнинг салона «ГАЗели» показали в сети

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Владелец микроавтобуса решил преобразить его интерьер до неузнаваемости.

На YouTube-канале Alex1958rada водитель «ГАЗели» 2015 года выпуска решил показать роскошный тюнинг салона своей машины. Если снаружи ГАЗ-2705 никак не изменился, то внутри автомобиль стал совершенно иным, что можно заметить, попросту заглянув в одно из окон российского микроавтобуса.

Чтобы улучшить шумоизоляцию багажного отделения «ГАЗели», её владелец доработал пол, установив туда дополнительную «шумку», толщиной в 5 см. Однако самое интересное начинается, когда блогер решает показать водительскую кабину автомобиля. Тут сразу можно выделить роскошную торпеду, выполненную с применением множества декоративных элементов «под дерево».

Качественный пластик бежевого цвета отлично сочетается с коричневыми вставками и такой же мультимедийной системой, представленной здесь современным и большим тачскрином с USB-разъёмом, а также усиленными динамиками. Что касается сидений, то их автомобилист оббил качественной эко-кожей, придав ГАЗ-2705 ещё более дорогой вид.

«Ну чем не Lexus?», – шутит владелец машины, уточняя, что для качественного звучания своей мультимедийной системы он установил в салон 13 дорогих динамиков. Помимо этого, единственной небольшой доработкой экстерьера «ГАЗели» стала головная оптика от того самого Lexus, который ранее упоминал водитель автомобиля.

Роскошный тюнинг салона ГАЗ-2705 оценили в сети. Комментаторы начали вносить свои предложения по улучшению данного авто: «Фары в черный цвет покрась, интереснее смотрится».